Borda 1 milyar $’lık ihracat rekoru

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirerek rafine bor ihracatında bu yıl rekora koşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, yılın ilk yarısında Eti Maden
'in tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yılın tamamında 100'den fazla ülkeye yaklaşık 2 milyon 500 bin ton ihracat yaparak 1 milyar dolar
lık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Enerji Bakanı Dönmez, "Ülkemiz küresel bor pazarında savunma, cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde talep edilen geleneksel bor ürünlerinin tamamını üretebilir durumdadır. Ülkemizin dünya bor pazarındaki payı yüzde 62 seviyesine ulaşmış ve ana rakibi bu dönemde Eti Maden ile rekabet edemez bir pozisyona gelmiştir" dedi.
Eti Maden'in ürün portföyünde 22 adet farklı bor ürünü bulundurduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, "Eti Maden hem ürün çeşitliliğine, hem de farklı spekt değerlerde ürünlere sahip olup bor pazarında talep edilen bütün ürünleri üretebilmektedir. Eti Maden tarafından en çok satılan rafine bor ürünlerinin başında inşaattan temizlik sektörüne, tarımdan savunma alanına kadar pek çok sektörde kullanılan boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit ve borik asit gelmektedir" dedi. Eti Maden tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 828 bin ton, yılsonunda ise 1 milyon 738 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, "Eti Maden'in satışının yüzde 97'si ihracat gelirlerinden. Böylece ülkemizin cari açığına da önemli bir katkı sunmuş oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.