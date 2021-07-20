AVM’de ziyaretçi rekoru

Türkiye
'nin 15 ay aradan sonra geçirdiği ilk kısıtlamasız bayram, AVM'lere giriş ve ciro rekoru getirdi. Cumartesi günü 6.2 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM'ler, pazar günü 6.3 milyon ziyaretçi sayısıyla rekora ulaştı.
Uzun bayram tatilinin AVM'lerin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Kısıtlamasız ilk bayram, Türkiye genelindeki AVM'lere rekor getirdi. En iyi ihtimalle bu yıl sonu ve bahar aylarında ulaşmayı beklediğimiz ciro ve giriş rakamlarına temmuz ayı itibarıyla ulaştık. Böylece 2019 rakamları ile başa baş geldik" dedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel
de, "Haziranda başlayan satış artışı temmuzda da devam ediyor. Üyelerimizden cirosunu ikiye-üçe katlayanlar var" diye konuştu.
BİRİNCİLİK YEME-İÇMEDE
AVM'lerin özellikle dış mekanlarındaki yeme-içme bölümlerine büyük ilgi olduğunu söyleyen Altaş, "Alışverişe gelen vatandaşların ilgisi bu mekanlara rekor getirdi. 2019'a göre yüzde 20'lik bir artıştan söz edebiliriz" diye konuştu. Yeme-içmenin ardından ikinci sırayı çocuk ve kadın giyiminin aldığı bilgisini veren Altaş, mağazaların bu 2019 rakamlarını yakaladığının altını çizdi.
İSTANBUL İLK SIRADA
Altaş'ın verdiği bilgiye göre rekorda ilk sırayı İstanbul
alırken, Ege
ve Akdeniz
'deki AVM'ler de doluluk rekoru kırdı. 9 günlük tatil nedeniyle nüfustaki azalmaya rağmen İstanbul'un rekoru kimseye kaptırmadığını anlatan Altaş, "Vatandaşların tatil bölgelerine akın etmesiyle o bölgelerdeki AVM'lerde ciddi yoğunluklar oluştu. Vatandaşların ihtiyaçlarıı karşılamakta en önemli seçenek AVM'ler oldu" değerlendirmesini yaptı.
CİROSUNU İKİYE-ÜÇE KATLAYAN VAR
423 markanın üye olduğu Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de satışlarda yaşanan artışın üyelerine moral olduğunu söyledi. Haziran ayında üyelerinin yüzde 70'inin 2019'unun haziran ayı rakamlarını geçtiğini söyleyen Öncel, şunları söyledi: "Üyelerimizin yüzde 20'si de 2019 Haziran cirosunun yüzde 150'sini geçti. Üyelerimiz arasında cirosunu ikiye-üçe katlayanların sayısı hiç az değil. Özellikle tatil yörelerindeki mağazalarda çok büyük satış artışı var. Geçtiğimiz bayramda arife ve Kurban Bayramını da içine alan 5 günlük dönemde kartla 10.5 milyar TL'lik harcama yapıldı. Bu yıl 15 milyar bekleniyordu. Ancak 16-17 milyarı bulacağını öngörüyoruz. Yaşanan nakit girdisi sektöre moral olsa da kalıcı bir iyilik için sektörümüze verilen desteklerin devam etmesini bekliyoruz."
BALIKESİR'DE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 50 ARTTI
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Burda markasıyla 7 AVM'si bulunan, 4 tanesinin de varlık yönetiminde Esas Holding bünyesindeki Esas Gayrimenkul' de Chief Asset Management Officer olarak görev yapan Nevzat Yavan, bayram öncesindeki son cumartesi ve pazar günü tatilin etkisiyle 2019 rakamlarının ötesine geçtiklerini söyledi. Cumartesi günü 2019'la kıyasla ziyaretçi sayılarının yüzde 21 arttığını söyleyen Yavan, şu bilgileri verdi: "Pazar günü ise ziyaretçi sayımızda toplamda yüzde 40'lık artış oldu. En yüksek ziyaretçi sayısına yüzde 58'lik artışla Balıkesir'deki AVM'miz Esas 10 Burda Alışveriş Merkezi'nde ulaştık. Balıkesir'i yüzde 40'la Van Alışveriş Merkezi'miz takip etti. Van'da İranlı turist etkisi de söz konusu."