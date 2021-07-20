Giriş Tarihi: 20.7.2021

Ayda 100 bin kişi emekli oluyor HAZAL ATEŞ

Engelli çocuğu olanlara erken emeklilik fırsatı sunulurken, sonradan yaş düzeltmek emekliliği öne çekmiyor. Erken yaşlanan, çalışma gücü kaybı olan erken emekli olur. Promosyon uygulaması bu yıl sürüyor