Ayda 100 bin kişi emekli oluyor

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişi emekli olurken, emeklilik tarihi sigorta girişi, askerlik, doğum gibi borçlanmalar, prim ödeme günlerine göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu arken emeklilik hakkından yaşlılık aylığına kadar emeklilikle ilgili cevabı merak edilen sorulara yanıt verdi. Engelli çocuğu olana erken emeklilik fırsatı sunulurken, sonradan yaş düzeltmek emekliliği öne çekmiyor. Emekliye promosyon uygulaması bu yıl da sürüyor, 1500 lira aylık alan 500 lira, 2500 lira aylık alan da 750 lira promosyon alacak. SGK tarafından emeklilikle ilgili merak edilen sorulara verilen yanıtlar şöyle:1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise son 7 yıllık süredeki fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması durumunda da eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden aylık bağlanıyor.Çalışmaya başladığı tarihten önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar, erken yaşlandığı tespit edilenler, özel olarak korunmakta ve bu sigortalıların daha kolay şartlarda emekli olabilmelerine imkân tanınıyor.Ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunur. Ortalama aylık kazanç, her yıla ait kazancın toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanır.Eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihinda bulunan tutar ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur.Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutar, toptan ödeme olarak ödeniyor.Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanır.Bankalar ve PTT, kendi şubeleri aracılığı ile gelir/ aylık alan kişilerden 1 aya isabet eden gelir/aylık tutarı; 500 liraya kadar olanlara 500 lira, 1500- 2500 lira arasında olanlara 625 lira, 2500 lira ve daha fazla olanlara 750 lira promosyon ödemesi yapacak.Kredi bitmeden kredi blokesi kaldırılmaz, kredi blokesi gelir, aylık alınan banka tarafından kaldırılmaktadır.Emeklilik için doldurmanız gereken yaş şartı hesaplanırken ilk defa çalışmaya başladığınız tarihte nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihiniz esas alınır. Bu tarihten sonra yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.SGK tarafından bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır.Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılarımız için öngörülen bir yardım türü olup, emeklilerin asgari geçim indirimi alması söz konusu değildir.Yaşlılık aylığı almakta iken kamuda çalışmaya başlayanların aylığı kesilmektedir.Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların tabi oldukları emeklilik şartlarından daha erken aylık bağlanması imkânı bulunuyor.Birden fazla dosyadan aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılır.