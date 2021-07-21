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Giriş Tarihi: 21.7.2021 14:54 Son Güncelleme: 21.7.2021 15:00

Baykar sosyal medyadan duyurdu: Birlikte görev yapacaklar

AA
Baykar sosyal medyadan duyurdu: Birlikte görev yapacaklar

Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.

Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.

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Baykar sosyal medyadan duyurdu: Birlikte görev yapacaklar
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