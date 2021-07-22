Çiftçilere hem kuraklık hem sulama için destek

Hükümet sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen çiftçilerin üretim, gelir kaybını önlemek için eylem planını devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, arz açığı bulunan, stratejik öneme sahip, insan beslenmesi açısında önemli ürünleri, su sıkıntısı verilerini dikkate alarak 945 havzada desteklenecek ürün listeleri oluşturulduğunu söyledi.
5.5 MİLYARLIK DESTEK
Aşırı kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çiftçilere destek ödemesi kampanyası başlatıldı. Bu yıl Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatifleri
tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için 5.5 milyar liralık destek sağlanacak. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredileri, krediye konu ürünleri, varlıklarının afetlerden etkilenmesi durumunda kredileri ertelenebiliyor ya da taksitlendirilebiliyor. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf
, çavdar
, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılıyor. Bu yıl kuraklık desteği dekar başına 18.3 lira olarak ödeniyor. Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda verilen destek dekar başına 150 lirayı geçiyor.
ALIM FİYATLARI BU YIL ARTIRILDI
Bu yıl hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış yapıldı. Buğday alım fiyatı yüzde 36.4, arpa alım fiyatı yüzde 37.3, kırmızı mercimek
alım fiyatı yüzde 43, nohut alım fiyatı yüzde 21 arttı.