297 bilim insanı inceleme yaptı: Akkuyu NGS ekosisteme olumsuz etki yapmayacak





BÖLGEDE TÜM EKOLOJİK TESTLER YAPILDI



Akkuyu'nun bulunduğu bölge, en fazla ekolojik araştırma yapılan yer olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS'nin inşasına başlanmadan önce bölgede santralin çalışmasını etkileyebilecek bir dizi faktörün tespiti için çok sayıda çalışma ve araştırma yapıldı. Jeodezik, jeolojik, jeofizik, sismik, meteorolojik, denizcilik, hidrolojik ve teknogen araştırmalar yürütüldü. Biyoloji, fizik ve kimya alanında çok önemli 297 uzman sahada titiz bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi dahil çok sayıda üniversitenin çalışanları katıldı. Sahada ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Türkiye Atom Enerjisi Ajansı (TAEC) ve diğer kuruluşların incelemeleri dahil olmak üzere 10'dan fazla denetim gerçekleştirildi. Yapılan tüm araştırmalara dayanarak sonuçlarla ilişkili toplam 27 bin sayfalık 78 ayrı rapor da yazıldı.



Hidrolojik araştırmalar kapsamında su seviyesi ölçümleri gerçekleştirilirken, suyun sıcaklık değerleri ölçülerek, suyun bir yıl boyunca gün içerisindeki berraklık seviyesi gözlemlendi. Ekolojik araştırmalarda ise bölgenin 30 kilometre çevresi incelenerek bitki örtüsü ve canlı topluluklarından örnekler alındı. Bu kapsamda ayrıca yer altı ve yer üstü sularıyla alakalı analizler de yapılarak toprak tabakası incelemeye alındı. Akkuyu NGS inşaatının başlamasından önce yapılan deniz araştırmaları kapsamında ise 22 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde batimetrik araştırmalar gerçekleştirildi. Deniz suyu akımlarının ölçülmesi amacıyla 6 adet, dalga parametreleri için ise 4 adet istasyon kurularak, suyun içerisindeki 40 noktada oşinografik ölçümler yapıldı. Bu kapsamda ayrıca kıyı şerdi değişimleri kayıt altına alınarak deniz suyu yüzeyi sıcaklık değerleri ölçüldü. Araştırmaları yapan uzmanlar, 3 farklı derinlikte olmak üzere 20 farklı noktadan su örnekleri alarak ölçüm sonuçlarına göre bir modelleme oluşturdu.

Deniz ve ekoloji araştırmaları kapsamında ayrıca, deniz dibinde bulunan canlı grupları, planktonlar, fitoplanktonlar, zooplanktonlar ve balık faunası analizleri de gerçekleştirildi. Deniz suyundan alınan örnekler alınarak dip sedimanların incelendiği araştırmalar kapsamında, suda bulunan radyonuklid değerler de titizlikle ölçüldü. Tüm bu testler sonucunda bölgenin nükleer santral inşası için uygun olduğu belirlendi.