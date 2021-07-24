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Giriş Tarihi: 24.7.2021

7.1 milyon emekli ve çalışan için kritik ay

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
7.1 milyon emekli ve çalışan için kritik ay
Kamuda çalışan 7.1 milyon memur, memur emeklisi, işçi için Bayram'dan sonra kritik süreç başlıyor. Toplam 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022-2023'te yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlıyor. Hastaneler, üniversiteler, demiryolları, şeker fabrikası, elektrik üretim tesislerinde çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde de gözler hükümetten gelecek teklife çevrildi. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen oransal zammın yanında seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021- 2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor. Hükümet ise brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3.750-4.000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

KADROYA GEÇENLERİN İLK SÖZLEŞMESİ
Görüşmelere taşerondan kadroya geçtikten sonra ilk kez toplu iş sözleşmesine dâhil edilen taşeron işçilerin beklentileri damga vuracak. Kamu işçileri 2019-2020 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos 2019'da tamamlanmıştı. 2020'nin ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi kararı alınmıştı.

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7.1 milyon emekli ve çalışan için kritik ay
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