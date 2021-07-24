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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Tarıma altı ayda 4.4 milyar kredi

Tarıma altı ayda 4.4 milyar kredi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, ocak-haziran döneminde 4.4 milyar lira kredi kullandırdıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz" dedi.

KREDİNİN YARISI SABİT FAİZLİ
Arpa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yıl itibarıyla 8.2 milyar liralık bir kredi kullandırdık. Bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış olduğumuz kredi 4.4 milyar lira. Son dönemlerde hayata geçirdiğimiz sabit faizli kredi uygulamasının bunun içerisindeki payı 2.1 milyar lira. Yani çiftçilerimiz krediyi kullandıklarında daha önce sıkça karşılaştığımız eleştiri ve şikayet değişken faiz oranlarıydı. Bu yıl itibarıyla sayın genel müdürümüzün talimatıyla hayata geçen sabit faizli kredi uygulamamız söz konusu. Kullandırmış olduğumuz toplam kredinin içerisindeki payı da yaklaşık yüzde 50, yani 2.1 milyar lira."
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Tarıma altı ayda 4.4 milyar kredi
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