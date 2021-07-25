1 milyon yazılımcı için geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi talimatının ardından başlatılan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde yolun yarısı aşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "BTK
Akademi, şu anda 600 binden fazla gencimizin çevrimiçi olarak eğitim aldığı bir platform haline gelmiş durumda. Çevrimiçi eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
'nun (BTK) uzun bir süredir faaliyette bulunan BTK akademi
portalı üzerinden gençlere teknolojinin birçok alanında eğitimler verilmeye devam ediliyor. BTK Akademi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında SABAH'a bilgi veren Sayan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladığımız Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin dijital ve teknolojik ilerlemesinin miladına dönüştü. Gençlerimizin heyecanı, hayallerimizin de ötesinde bir hızla büyüyor, ülkemizin dört bir yanından güzel haberler
geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz da gençlerimizin destekçisi olmanın gururunu yaşıyor" diye konuştu.
600 BİNDEN FAZLA KİŞİ EĞİTİM ALDI
Bakanlık bünyesinde bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe regülasyon yapmakta olan BTK'nın 2017'de BTK Akademi'yi kurduğunu anlatan Sayan, şunları söyledi: "Akademimiz, şu anda 600 binden fazla gencimizin çevrimiçi olarak eğitim aldığı bir platform haline gelmiş durumda. Platformda bulunan eğitimlerin tamamı ücretsiz. Eğitimler ülkemizin en seçkin eğitmenleri tarafından veriliyor."
CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİNİ DAİMA YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ
Çevrimiçi
eğitimlerin programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Sayan, "Temennimiz pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte çevrimiçi olarak verdiğimiz eğitimlerin yüz yüze devam etmesi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yenilikçi vizyonu, gençlerimize verdiği değeri, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealine olan inancını en güçlü şekilde paylaşıyoruz. Daima yanımızda hissettiğimiz desteği için minnettarız. Yakın bir gelecekte, özellikle bilişim alanında eğitim hayatına devam edecek gençlerimizden BTK Akademi'den eğitim almayan hiç kimse kalmayacak. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.