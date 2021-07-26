Giriş Tarihi: 26.7.2021

2025’de ürün gamının %100’ü elektrikli olacak

Ürün gamındaki elektrikli araç oranını 2023’e kadar yüzde 85’e çıkarmayı hedefleyen marka, 2025’de ise yüzde 100’ünü elektrikli olarak pazara sunacak