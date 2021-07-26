2025’de ürün gamının %100’ü elektrikli olacak

Peugeot
, üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda adımlarını hızlandırdı. Markanın bu çalışmaları arasındaki en yakın örneği ise 308 modeli. Yeni 308, Avrupa
pazarlarındaki satışına, başlangıcından itibaren sedan ve station wagon versiyonlarında iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle sunulacak. Sunulan modellerden Hybrid 225 e-EAT8; 180 bg gücündeki PureTech motor, 81 kW gücünde elektromotor ve 8 vitesli e-EAT8 şanzımanla bir araya gelerek, 225 bg'lik gücü kullanıma sunuyor. Hybrid 180 e-EAT8 ise 150 bg gücünde PureTech motor ve 81 kW gücünde elektromotor ile 8 vitesli e-EAT8 şanzımanı bir araya getiriyor.
Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor. Bu oranı 2023'e kadar yüzde 85'e çıkarmayı hedefleyen marka, 2025'de ise Avrupa'da ürünlerinin yüzde 100'ünü elektrikli olarak pazara sunacak. Peugeot, yılın ilk beş ayında Avrupa'da elektrikli araçlarda en çok satan üçüncü marka unvanını elinde bulunduruyor. e-208 ve SUV e-2008 ise batarya elektrikli araçlar segmentinde ikinci sırada yer alıyor.