ABD’den Türk oyununa 60 milyon dolar yatırım

Dijital oyun sektöründe dünyanın önde gelen oyuncularından biri olan Türkiye
, ABD
'den büyük bir yatırımı daha genç bir dijital oyun girişimcisi ile çekti. Türk bilgisayar mühendisi Mert Gür
tarafından 2019'da kurulan Loop Games
, pandemi döneminde dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Hacettepe Teknokent
bünyesinde faaliyet gösteren Loop Games, Match 3D oyunu ile ABD'den 60 milyon dolar
lık yatırım aldı. Loop Games, Match 3D oyunu ile 100 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaşan ve ABD oyun içi satışlarda ilk yüze girdi. Loop Games, Match 3D oyunu ile bir yıl içerisinde eşleştirme kategorisinde dünyada pazar lideri haline geldi. 12 çalışan ile bu başarıyı yakalayan Loop Games, 3 yıl içerisinde 100-150 çalışana ulaşmayı ve Türkiye'de ihracatta ilk 100'e girmeyi hedefliyor. Loop Games'in kurucusu Mert Gür, 5 yıl içerisinde yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
HALKA AÇILMAYI PLANLIYOR
DÜNYADA oyun sektöründe pazar liderlerinden şirket satın almayı da hedefleyen Mert Gür, "ABD merkezli bir şirketten reklam harcamaları için 60 milyon dolarlık yatırım aldık. Oyun firmaları arasında değerleme olarak Türkiye'de üçüncü sıraya yerleştik. Bu sürece hiç hisse vermeden geldik. Uzun vadede Google gibi çok daha fazla istihdam yaratan bir şirket olmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise şirketimizi halka arz etmek olacak" dedi.