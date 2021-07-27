Memur ve emekli için %21 zam+600 TL istediler

Kamuda zam görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlıyor. 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memur sendikaları zam taleplerini açıklamaya başladı. Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın
, zam teklifini 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17 olarak açıkladı. Yalçın, 600 lira seyyanen zam ve yüzde 6 refah payı da talep etiklerini bildirdi. Yalçın, tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını isteyerek, şunları kaydetti: "Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100'e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli. Sözleşmeli personel, 31 Ocak 2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli. Bayramda kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli. Taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1'inci grupta olanların tavanı yüzde 15, 2'nci grupta olanların yüzde 10, 3'ncü grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmalı. Doğum
yardımı bin 800 liraya yükseltilmeli, ölüm yardımındaki mevcut tutarların 2 katı ödenmeli, kamu görevlilerine 8 bin 540 lira evlenme yardımı verilmeli."
91 BAŞLIKTA UZLAŞTIK
Kamu-Sen
Başkanı Önder Kahveci
ise, Memur-Sen ile 91 başlıkta uzlaşmaya varıldığını belirtti.