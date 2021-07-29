TSB'den sel felaketinden etkilenenlere yönelik tavsiye kararı

TSB yaptığı yazılı açıklama ile Rize ve Artvin illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

Birlik Yönetim Kurulu'nun dün olağanüstü toplanarak Rize ve Artvin'de meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda takdiri üyelere ait olmak üzere 13 no'lu tavsiye niteliğinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Valilikler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılması, zararların bir an önce giderilebilmesi, sektör yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanması, yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylıkların sağlanması, teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödenmesi yönünde kararlar alınmıştır.

Ayrıca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçilerek felaket bölgesindeki sigortalılara SMS aracılığı ile bilgilendirme süreci başlatılmış ve sigortalılarımızın iletişime geçeceği telefon numaraları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tavsiyeler çerçevesinde, Sigortacılık Sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir."