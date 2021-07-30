BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 yükselişle kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarına yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle yurt içi piyasalarda da dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.