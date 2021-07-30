Havayollarından yangın bölgelerine destek

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlarla mücadeleye destek için havayolu şirketleri de hareket geçti. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere Pegasus ve SunExpress Havayolları yangından etkilenen illere uçuşu olan yolcuların biletlerine cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanıdı.



SUN EXPRESS YARDIM EKİPLERİNİ ÜCRETSİZ TAŞIYOR



İhtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştıran Antalya merkezli havayolu SunExpress ise yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve itfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veriyor.



SunExpress ayrıca başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasına destek veriyor.