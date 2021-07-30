Nakit ihtiyacı olanlar tarafından bankaların kredi faiz oranları araştırılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi çeşitli bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredisi başvuusunda bulunacaklar, avantajlı bir tercih yapmak amacıyla en düşük faiz veren kamu veya özel bakayı sorguluyor. Son olarak koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da zaman zaman değişime gidiyor. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?