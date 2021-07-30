Nakit ihtiyacı olanlar tarafından bankaların kredi faiz oranları araştırılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi çeşitli bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredisi başvuusunda bulunacaklar, avantajlı bir tercih yapmak amacıyla en düşük faiz veren kamu veya özel bakayı sorguluyor. Son olarak koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da zaman zaman değişime gidiyor. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37