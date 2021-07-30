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Haberler Ekonomi Haberleri Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:53

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021

Kredi çekerek konut ve taşıt almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi planı yapan vatandaşlar, kredi faiz oranları ile ilgili güncel haberleri takip ediyor. Ekonomik olumslukları da beraberinde getiren salgın şartları nedeniyle milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerine başvuruyor. Başta, kamu bankaları olmak üzere, 30 Temmuz tarihi itibarıyla, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, 30 Temmuz itibarıyla Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...

Nakit ihtiyacı olanlar tarafından bankaların kredi faiz oranları araştırılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi çeşitli bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredisi başvuusunda bulunacaklar, avantajlı bir tercih yapmak amacıyla en düşük faiz veren kamu veya özel bakayı sorguluyor. Son olarak koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da zaman zaman değişime gidiyor. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?


HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Devlet desteğinde son dakika haberi: Pandemide 57 milyarlık ödeme

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79

Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

Konut kredisi: %1.37

Tasarruflu sulama kredisi
Tasarruflu sulama kredisi

Devlet desteğinde son dakika haberi: Pandemide 57 milyarlık ödeme

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.69

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.

Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.

Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

Tasarruflu sulama kredisi
Tasarruflu sulama kredisi
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021
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