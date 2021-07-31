Helikopter saatte 20 ton uçak 8 ton su ikmali yapıyor

Giriş Tarihi: 31.7.2021

Yangında helikopter mi uçak mı etkili? Muhalefetin algı operasyonunu Orman Fakülteleri Derneği çürüttü: Helikopterler daha fazla su kaynağından yararlanarak 1 saatte 8 defa su ikmali yapıp 20 ton su taşıyor. Uçaklar ise saatte iki kez ikmal yapabiliyor