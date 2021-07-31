Topyekûn mücadele

Türkiye'de birbiri ardına çıkan orman yangınlarının ardından iş dünyası seferber oldu. Kimi bölgeye yardım ulaştırmak için kolları sıvadı, kimi de yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için fidan kampanyalarına start verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak için birliğin 5 milyon lira destek verdiğini duyurdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi, fidan dikimi için seferberlik başlattı. Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri de fidan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL'den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışında bulunulmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ise 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacağını bildirdi.
TURİZMCİLER OTELLERİ AÇTI
Turizmciler de yangın bölgelerindeki otellerini felaketten zarar gören vatandaşlara ve yardım ekiplerine açtı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, "İhtiyaç olana içecek-yiyecek desteğini otellerimiz aracılığıyla veriyoruz. Marmaris, Manavgat
, Bodrum
'da yangın söndürme ekiplerine konaklama imkânı sunuyoruz. Bölgedeki mağdur olan vatandaşlarımıza da gıda ve giyecek desteği sağlıyoruz" dedi. GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu da 150'den fazla AFAD ve itfaiyeci grubunun otellerde konakladığını anlattı. Orka Hotel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "Gelen yangın söndürme ekiplerine gıda ve içecek destekleri sağladık" dedi.
FİDAN TURLARI BAŞLATACAK
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, fidan kampanyasına vatandaşları dahil etmek için 'fidan dikme turları' başlatacaklarını belirtti. Uluslararası Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu da, dernek olarak TEMA Vakfı
'na 1.000 fidan bağışında bulunacaklarını kaydetti. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de fidan bağış kampanyaları başlatacaklarını vurguladı. Jolly Tur da TEMA Vakfı'na 15 bin fidan bağışladıklarını açıkladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da Marmaris'te Hatıra Ormanı kuracak.
ORMANDAN KAÇAN KEDİ-KÖPEĞİ OTELE ALDI
Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan, yangından binlerce canlının etkilendiğini belirterek, "Yangının yoğun yaşandığı bölge Manavgat'a yakın olan, Crystal Hotels zincirine ait otellerimize sokak hayvanlarını taşımaya çalıştık. 20 kadar kedi ve köpeği getirdik" dedi.
YATÇILAR TEYAKKUZDA
Yat Turizmi Derneği Başkanı Begüm Doğulu, Bodrum'da demir atmış olan yerli-yabancı tüm yatların tahliye için seferber olduğunu söyledi. Dernek olarak fidan bağış kampanyası planladıklarını anlatan Doğulu, "Kayıplarla ilgili destek vermek için ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Valilikle irtibata geçip, yerel halka destek vermeyi planlıyoruz" dedi.
ŞİRKETLER DE KATILDI
Seferberliğe şirketler de katıldı. Türk Telekom, hem fidan bağışı seferberliği başlattı hem de çalışanlarıyla yardım çalışmalarına destek verdi. Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlayan şirket, çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi'nin de AFAD ile bölgedeki yardım çalışmalarına katıldığını bildirdi. Migros, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli şekilde yangın felaketinin yaşandığı bölgelere ihtiyaç malzemeleri gönderdi. CarrefourSA da yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı yolladı. Antalya Ticaret Borsası da Manavgat'taki çiftçilere 100 ton saman ve yem gönderdi.
HAVAYOLLARINDAN DESTEK
Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress, yangından etkilenen illere uçuşu olan yolcuların biletlerine cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanıdı. İhtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştıran Antalya merkezli havayolu SunExpress ise yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve itfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veriyor. Şirket, kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasına destek sağlıyor. Cevdet ÖZDEMİR/SABAH