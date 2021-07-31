Turizm gelirlerine ‘Heritage’ katkısı

Bodrum
, turizmden sonra dünya kültür mirasının yeni başkenti olmaya hazırlanıyor. TG Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (BESİAD) iş birliği ile 7-12 Ekim 2021 tarihlerinde organize edilecek Heritage Festival Halikarnassos, 100'den fazla katılımcıyı yerli ve yabancı toplam 15 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturacak. Uluslararası alanda referans isim olarak kabul gören birbirinden kıymetli 50 sanatçının ve 45 konuşmacının yer alacağı etkinlik sanat, zanaat, yeme-içme, konser, eğlence, tiyatro ve atölye çalışmaları ile dünya kültür mirasında yeni bir iz bırakmaya hazırlanıyor.
TOPLAM TURİZM GELİRLERİNİN YÜZDE 40'LIK DİLİMİ BU FESTİVALDE
Yerli ve yabancı olmak üzere 15 binin üzerinde ziyaretçinin yer alacağı etkinliğin hem Bodrum ekonomisine hem de Türkiye'nin toplam turizm gelirlerine ciddi anlamda katkı sağlaması bekleniyor. 2019 verilerine göre Türkiye'nin toplam turizm gelirleri yaklaşık 35 milyar dolar
. Eğitim-kültür, alışveriş, yeme içme ve tur hizmetleri kalemleri, 2019 toplam gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Covid-19 salgını nedeniyle turizm sektörü küresel ölçekte ciddi ekonomik kayıplar yaşasa da aşılama programının ivme kazanması ile Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin bu yıl 2019 rakamlarına yaklaşacağı konuşuluyor. Kültür ve sanatı odak noktasına koyan Heritage Halikarnassos'un alışveriş, gastronomi ve tur hizmetleri açısından Türkiye'ye en az 25 milyon dolar döviz girdisi sağlaması bekleniyor.
KÜLTÜR MİRASININ YENİ NOKTASI
Helenistik ve Roma devirleri için büyük öneme sahip olan ve dönemin Halikarnas
şehrinin başlangıç noktası olarak kabul gören Myndos (Mindos) Kapısı, Heritage Festival Halikarnassos'un ana etkinlik alanı olacak. 6 gün sürecek olan festival, Heritage Bazaar, Feast Square ve Heritage Odeon olmak üzere ana etkinlik alanı içerisinde oluşturulan farklı bölümlerde birbirinden değişik ve ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tasarım, el sanatları, sahaflar, son moda 'vintage' koleksiyonlar, kültürel tarihten ilham alan antika, takı, cam işleme, seramik ve daha birçok farklı alanda emek ve hünerlerini sergileyen usta, zanaatkâr, tasarımcı ve sanatçının yer alacağı Heritage Bazaar, katılımcılara ve ziyaretçilere eşsiz bir alışveriş deneyimi sunacak. Feast Square alanında organize edilecek 'Geleneksel Lezzetler' etkinliğinde ise Orta Asya'dan Mezopotamya'ya, Akdeniz'den Balkanlar'a uzanan Türk yemek arkeolojisinin henüz keşfedilmemiş lezzetleri damaklarda iz bırakacak. Dünya mutfağının da en iyi örneklerinin sergileneceği ziyafet meydanında ziyaretçiler eşsiz lezzetleri tatma imkanı bulacak. Heritage Odeon'un doğal tarihi dokusuna uygun düzenlenecek festival içeriğinde de miras sohbetleri, sergi, animasyon ve belgesel gösterimleri, masal anlatıları ve tiyatro gösterileri olacak. Ayrıca, organize edilecek dinletiler ve şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek enstalasyon çalışmaları kültürel mirası Bodrum'da yeniden canlandıracak. Festivale özel düzenlenecek gastro ve turizm turları keşfedilmemiş tatları ve yerleri referans isimlerle deneyimle fırsatı sunacak. Aya Nikola Kilisesi, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü gibi Bodrum'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler ve kültür turları, Heritage Festival Halikarnassos'u küresel ölçekteki muadillerinden ayıran en önemli unsurların başında geliyor.