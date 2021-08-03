Tarlayla market farkı 4 kata ulaştı

Temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 kata yaklaştı. Üreticide 1 lira 22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira 38 kuruşa çıktı. 1 lira 40 kuruş olan salatalık 4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Başkanı Şemsi Bayraktar
, patlıcanın 3.6 kat, salatalığın 3.2, kabağın 3.1, nohut ve maydanozun ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldığını söyledi. Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 259.02 ile patlıcanda görüldüğünü belirten Bayraktar, şunları vurguladı: "Patlıcanı, yüzde 216.43 ile salatalık, yüzde 205.67 ile kabak, yüzde 200.46 ile nohut ve yüzde 200 maydanoz ile takip ediyor." Temmuzda markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışının gerçekleştiğini söyleyen Bayraktar, "Markette 9, üreticide 9 üründe fiyat düşüşü gerçekleşti. Market ve üreticide 7 üründe fiyat değişmedi. Fiyatı en fazla artan ürün markette karpuz
, üreticide kuru soğan
; fiyatı en fazla düşen ürün markette çilek ve üreticide ise patates oldu" diye konuştu.
SOĞANDA KURAKLIK ETKİSİ
Temmuzda markette en fazla fiyat artışının yüzde 57.33 ile karpuzda görüldüğünü bildiren Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 16.61 ile çilekte yaşandığını söyledi. Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 32.9 ile patates, en fazla fiyatı artan ise yüzde 290.24 ile kuru soğan. Patates, maydanoz, şeftalide fiyat düşüşünün hasadın yoğunlaşmasından kaynaklandığına işaret eden Bayraktar, kuru soğandaki artışın ise kuraklıktan dolayı yeterli ürün olmaması ve talepteki artış nedeniyle gerçekleştiğine değindi.
KURAKLIK VE GIDA GÜVENLIĞI UYARISI
ŞEMSİ Bayraktar, kuraklığın bu yıl gündemin birinci maddesi olduğunu, bu afetin öneminin artarak süreceğini ifade etti. Kuraklık riskine karşı bilimsel, ciddi ve kalıcı önlemler alınmaz ve yeterli üretim sağlanamazsa kısa zamanda gıda güvencesinden bahsedilemeyeceği uyarısında bulunan TZOB
Başkanı Bayraktar, "Devam eden salgın riski sürecine bir de kuraklık riskini eklediğimizde, gelecek yıllarda gıda riskinin çok daha büyük boyutlarda olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.