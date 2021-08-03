Türkiye genelinde 3 saatlik elektrik kesintisi yaşandı

Türkiye
'de son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebi rekor seviyelere ulaştı. Daha önce ortalama saatlik elektrik tüketimi 50 bin megavatsaatken, bu rakam 53 bin megavatsaat'e ulaştı. Günlük 1 milyar kWh'nin üzerinde enerji talebi ortaya çıktı. Yaşanan kuraklık ve sıcak hava nedeniyle ağırlıklı olarak meskenlerde klima kullanımının artmasıyla yaşanan bu talep artışı sebebiyle dün saat 08.50'de başlayan elektrik kesintisi 3 saat sürerek 11.50'de son buldu. Birçok il ve ilçede 3 saati bulan elektrik kesintisi yaşandı.
ORANTISIZ YÜKSELİŞ
Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz'da 763 milyon, 21 Temmuz'da 788 milyon kWh olan olan Türkiye'nin günlük elektrik tüketimi, 26 Temmuz'dan bu yana hiç 1 milyar kWh'nin altına düşmedi. 30 Temmuz'da ise 1 milyar 97 milyon kWh ile günlük tüketim rekoru kırıldı. Aniden artan talep karşısında dün Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ
) dağıtım şirketlerine verdiği elektrikte zorunlu kesintiye gitti. Meskenlerdeki enerji talep artışını karşılayabilmek için ise dün özelikle yoğun enerji tüketimi yapan bazı sanayi bölgelerine belli bir süre enerji verilmedi. Böylece meskenlerdeki enerji sorunu kısa sürede aşıldı.
KURAKLIK DEVAM EDERSE...
Ancak kuraklığın bu şekilde devam etmesi ve özellikle rüzgâr türbinlerinin sıcak hava ve kuraklığa bağlı olarak enerji üretimlerinin düşmeye devam etmesi halinde kesintilerin eylül ayına kadar devam edebileceği ifade edildi.
ENERJİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
, kesintilerle ilgili yaptığı açıklamada, elektrik talebindeki artışa dikkat çekerek, "Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır" denildi.