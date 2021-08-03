Yazlıklara sigorta talebi arttı

EGE
ve Akdeniz
sahillerinde yaşanan yangınlar sigortaya da talebi artırdı. Deprem olduktan sonra DASK
'a başvuruların artması gibi yazlıklarını sigortalamak isteyenlerin sayısı da artıyor. Sigortalılık bilincinin gelişmesi ve riskler gerçekleşmeden önce her alanda sigortalılık oranının artması gerektiğini söyleyen Aksigorta
Genel Müdürü Uğur Gülen, "Şu anda yazlıklarını sigortalatmak isteyenlerde bir artış gözlemliyoruz. Yangından etkilenmiş veya etkilenme riski olan yerlerden de talepler geliyor. Çok çok yüksek bir talep artışı olduğunu söyleyemeyiz ama eskiye nazaran bir artış gözlemliyoruz" dedi.
İKİ BİNADAN BİRİ YIKILDI
Yangın ve sel felaketlerinin bilançosuyla ilgili sektör çalışma içinde ancak hasar henüz netleşmiş değil. Geçen hafta çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapı etkilendi, 126 konut oturulamaz hale geldi. Çiftlikler hasar gördü. Birçok araç da kullanılamaz hale geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nın Manavgat
özelinde çıkardığı istatistiklere göre toplam 2 bin 331 binadan 900'ü ya yıkıldı ya acil yıkılması gerekiyor ya da ağır hasarlı. Yani neredeyse her iki binadan biri kullanılamaz duruma geldi.