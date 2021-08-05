Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE KODU

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olacağı belirtildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Halka arz edilecek payların yüzde 60'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı da kurumsal yatırımcılara verildi.

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne bağlı ortaklığı olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için net talepler 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında toplanacak.

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olmasına karar verildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla gerçekleşecek.

Halka Arz işlemlerinizi; * Yapı Kredi Mobil > Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'nden, * Yatırım Dünyam web üzerinden ve * Yapı Kredi Şubeleri'nden, gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabı gerekli. Hisse senedi hesabını Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya tüm Yapı Kredi şubelerinden açabilirsiniz.

Halka arza katılmak için Yapı Kredi Mobil'i telefonunuza indirmeli veya Bireysel İnternet Şubesi'ne giriş yapmalısınız.