SPK tarafından onaylanmasının ardından Kızılbük GYO halka arz milyonların gündemine yerleşti. Sabit fiyatla 4-6 Ağustos tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşecek. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Peki Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu
Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olacağı belirtildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Halka arz edilecek payların yüzde 60'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı da kurumsal yatırımcılara verildi.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne bağlı ortaklığı olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için net talepler 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında toplanacak.
Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olmasına karar verildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla gerçekleşecek.
Halka Arz işlemlerinizi; * Yapı Kredi Mobil > Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'nden, * Yatırım Dünyam web üzerinden ve * Yapı Kredi Şubeleri'nden, gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabı gerekli. Hisse senedi hesabını Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya tüm Yapı Kredi şubelerinden açabilirsiniz.
Halka arza katılmak için Yapı Kredi Mobil'i telefonunuza indirmeli veya Bireysel İnternet Şubesi'ne giriş yapmalısınız.
Hisse fiyatının 15,80 lira olarak belirlendiğini belirten Çelik, "4,5 ve 6 Ağustos tarihlerinde talep toplayacağız. Halka arz ortak satış şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan toplanan kaynak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesindeki faaliyetler için kullanılacak" diye konuştu.