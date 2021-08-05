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Haberler Ekonomi Haberleri Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu
Giriş Tarihi: 5.8.2021 18:54 Son Güncelleme: 5.8.2021 18:56

Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

Kızılbük GYO halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından binlerce kişinin gündemine geldi. Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5,5 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip şirketin talep toplama tarihleri de belli oldu. Payların yurtiçi bireysel yatırımcılara ve kurumsal yatırımcılara verilecek olunurken Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

SPK tarafından onaylanmasının ardından Kızılbük GYO halka arz milyonların gündemine yerleşti. Sabit fiyatla 4-6 Ağustos tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşecek. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Peki Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE KODU

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olacağı belirtildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak. Halka arz edilecek payların yüzde 60'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı da kurumsal yatırımcılara verildi.

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne bağlı ortaklığı olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için net talepler 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında toplanacak.

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olmasına karar verildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla gerçekleşecek.

Halka Arz işlemlerinizi; * Yapı Kredi Mobil > Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'nden, * Yatırım Dünyam web üzerinden ve * Yapı Kredi Şubeleri'nden, gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabı gerekli. Hisse senedi hesabını Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya tüm Yapı Kredi şubelerinden açabilirsiniz.

Halka arza katılmak için Yapı Kredi Mobil'i telefonunuza indirmeli veya Bireysel İnternet Şubesi'ne giriş yapmalısınız.

HALKA ARZ ORTAK SATIŞ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞECEK

Hisse fiyatının 15,80 lira olarak belirlendiğini belirten Çelik, "4,5 ve 6 Ağustos tarihlerinde talep toplayacağız. Halka arz ortak satış şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan toplanan kaynak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesindeki faaliyetler için kullanılacak" diye konuştu.

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Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu
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