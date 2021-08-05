Sinpaş’tan bol teşvikli halka arz

Sinpaş, konut ve ticari gayrimenkulde faaliyet gösteren Sinpaş GYO
ve ticari gayrimenkule odaklanan Servet GYO
'nun ardından şimdi de turizm ve devremülk alanındaki şirketi Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı (GYO) halka arz ediyor. Dün başlanan talep toplama dönemi 6 Ağustos'ta bitecek. Kızılbük GYO
halka arzının Türkiye
'de yıl içinde gerçekleşecek en büyük halka arzlardan biri olması bekleniyor. Kızılbük GYO'nun devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5.5 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip. Türkiye'de birden çok teşvikin uygulanacağı ilk halka arz olan şirket halka arzında, hisselerini belirli süre ellerinde tutanlar, üç farklı teşvikten yararlanma hakkına sahip olacak. Kızılbük GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik
, "Sinpaş, 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesidir. Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız dedi.
% 15 BONUS PAY
Şirketin halka arzında şu ana kadar hiç görülmemiş teşvikler bulunuyor. Mahmut Sefa Çelik, verilen teşvikleri şöyle sıraladı:
Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul
'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutmaları halinde, 180 gün içerisinde gün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere 'yüzde 15 bonus pay' alma hakkı kazanacak.
Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 20'si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir.
Aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort
projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 40'ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar.
Hisse fiyatı 15.80 TL
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aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyumla gerçekleştirilecek halka arzda ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor. Hisse fiyatı 15.80 TL olarak belirlenen halka arzda, 4 Ağustos'ta başlayan toplama süreci yarın (6 Ağustos) da bitecek. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Halk Yatırım Menkul Değerler'in konsorsiyum liderleri olduğu halka arzda, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ise eş lider olarak görev alacak.
TERMAL KONSEPTİ İLLERE YAYACAK
MAHMUT Sefa Çelik, halka arzdan elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş'ın sermaye yapısını güçlendirmede kullanılacağını belirtti. Kızılbük GYO'nun projelerinden de bahseden Çelik, şunları söyledi: "Şirketimizin ilk projesi, Marmaris'teki Kızılbük Thermal Wellness Resort. 1.667 adet bağımsız bölümden oluşturulacak projede 80 bin 16 adet devre mülk bulunuyor. Proje içinde 205 odalı bir otel, Marina AVM, termal sağlık merkezi gibi alanlar da bulunuyor. Birinci etapta yer alan devre mülklerin satışlarına başlandı ve yaklaşık 4 bin devre mülkün satış sözleşmeleri yapıldı. Projenin ilk etabını 2023 ilkbahar sezonunda turizm ve gayrimenkul dünyasına kazandıracağız. Orta ve uzun vadede Kızılbük proje konseptini zincirleştirerek termal kaynakları Denizli, Bursa, Balıkesir, Bolu ve Afyon gibi hedef pazarlarımıza da götürmeyi planlıyoruz."
DEVRE MÜLK PAZARI BÜYÜYOR
DEVRE mülk ve devre tatil küresel pazar büyüklüğünün 87 milyar dolar
olduğunu anlatan Çelik, "2020-2027 yılları arasında her yıl yaklaşık yüzde 3.5 seviyesinde büyüme bekleniyor. Ülkemizde devre mülk ve devre tatil sektörünün ekonomik büyüklüğünün tahmini 2.5 milyar dolar seviyede olduğu düşünüldüğünde küresel pazar seviyelerine ulaşmasındaki büyüme potansiyeli dikkate değer. Akıllı yatırım arayışında olanlara hitap ediyoruz" diye konuştu.