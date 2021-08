Bir hafta boyunca yangınlarla mücadele eden Türkiye , yangının yaralarını sarmak için topyekûn bir seferberlik başlattı. Yangında zarar gören ormanlarımız için fidan bağışı kampanyası başlatıldı. Binlerce vatandaş ve yüzlerce şirketin destek verdiği kampanya çığ gibi büyürken en büyük destek ise "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasını yürüten TEMA Vakfı 'na yapıldı. Yaklaşık 6.5 milyon fidan bağışının yapıldığı TEMA Vakfı'ndan dün ilginç bir çıkış geldi.Vakıf, Cengiz Holding 'in 500 bin TL'lik bağışını kabul etmediğini açıkladı. Gerekçe olarak ise "TEMA Vakfı olarak, kuruluş amacımız ve misyonumuz doğrultusunda, bağışlarını kabul edebileceğimiz firmaların destek taleplerini faaliyet gösterdikleri sektörlerin doğaya verdikleri etkiyi dikkate alarak, hassasiyetle değerlendiriyor ve ilkelerimiz doğrultusunda bazı bağışları kabul edemiyoruz" denildi.TEMA Vakfı'nın yaptığı bu açıklama kafaları karıştırdı. Sosyal medyada vakfa tepki yağdı. Bu kararın ideolojik gerekçelerle alındığı öne sürüldü. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce hektarlık orman yanarken tek amacı ülkeyi yeniden ağaçlandırmak olan vakfın bu tür gerekçelerle bağışları reddetmesi "Ağaç ayrımcılığı mı yapılıyor?" şeklinde değerlendirildi. Vatandaşlar vakfa sosyal medyada, "Polemiği bırakın, işinizi yapın. Ülkemizi ağaçlandırın" diye seslendi. Cengiz Holding de TEMA'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı: "Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda destek veriyoruz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."ÖTE yandan alınan bu karar TEMA Vakfı'nın en büyük bağışçıları arasında yer alan Koç Holding 'in Koç Üniversitesi için yaptığı ağaç katliamını akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere, Koç Holding'in, Koç Üniversitesi için İstanbul Sarıyer Ormanları 'nda 1992'den 2019'a kadar 1 milyon 600 bin metrekare ormanlık alanı talan ettiği ortaya çıkmıştı. Koç Holding, yangınların ardından geçtiğimiz günlerde TEMA Vakfı'na 500 bin fidan bağışı yaptığını açıklamıştı.