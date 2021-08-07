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Giriş Tarihi: 7.8.2021 09:32

EPDK'nin petrol ve LPG ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
EPDK’nin petrol ve LPG ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.

Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.

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EPDK'nin petrol ve LPG ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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