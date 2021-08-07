Girişim Elektrik ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Girişim Elektrik halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu

60 ülkede enerji santralleri ve çeşitli teknik projeler uygulayan, küresel çapta faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş halka arz oluyor. Girişim Elektrik'in binden fazla çalışan ve 150'den fazla mühendisi ile 5 kıtada 60 ülkede faaliyet gösterdiğini, Türkiye'den çıkan global bir oyuncu olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, "Halka arz sürecimiz tamamlanarak talep toplama tarihlerimiz kesinleşti.