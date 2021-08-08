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Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:33 Son Güncelleme: 8.8.2021 15:48

Son dakika! Bakan Varank: 17 milyar TL'lik yatırım desteklenecek

Son dakika! Bakan Varank: 17 milyar TL’lik yatırım desteklenecek

Son dakika açıklamasında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz.

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz." dedi.

2020'DEN YÜZDE 6,9 DAHA FAZLA

Bakan Varank'ın açıklaması şu şekilde; Özel sektör yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran 2021 döneminde düzenlediğimiz 1.036 adet teşvik belgesi ile 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 Milyar TL'yi bulan yatırımı destekleyeceğiz. İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020'ye kıyasla yüzde 6,9 daha fazla!

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Son dakika! Bakan Varank: 17 milyar TL'lik yatırım desteklenecek
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