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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Özak GYO’nun kredi notu artırıldı

Özak GYO’nun kredi notu artırıldı
KREDİ derecelendirme kuruluşu JCR - Eurasia Rating, Özak GYO'nun ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisindeki notunu artırdı. Şirketin uzun vadeli ulusal notu 'AA (Trk)' ve kısa vadeli notu ise 'A-1+ (Trk)' olarak açıklandı. Bu sonuçlarla Özak GYO, özel sektör gayrimenkul yatırım ortakları arasında en yüksek kredi notuna sahip şirket oldu. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "Yükselen kredi notumuzla gayrimenkul özel sektörü arasında birinci sıraya yerleştik" dedi.
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Özak GYO’nun kredi notu artırıldı
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