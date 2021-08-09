Özak GYO’nun kredi notu artırıldı

KREDİ derecelendirme kuruluşu JCR - Eurasia Rating
, Özak GYO
'nun ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisindeki notunu artırdı. Şirketin uzun vadeli ulusal notu 'AA (Trk)' ve kısa vadeli notu ise 'A-1+ (Trk)' olarak açıklandı. Bu sonuçlarla Özak GYO, özel sektör gayrimenkul yatırım ortakları arasında en yüksek kredi notuna sahip şirket oldu. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık
, "Yükselen kredi notumuzla gayrimenkul özel sektörü arasında birinci sıraya yerleştik" dedi.