Termik santralde üretim başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kemerköy Termik Santrali
'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek" ifadelerini kullandı. Milas
'ta çıkan orman yangınında 5 Ağustos'ta alevler Yeniköy Termik Santrali
'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.