Varlık yönetim şirketleri de FKB çatısı altına girdi

Finansal
kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini bünyesinde bulunduran Finansal Kurumlar Birliği
(FKB
), son yapılan düzenlemelerle varlık yönetim şirketlerini de (VYŞ) çatısı altına aldı. Bu düzenlemeyle daha önce dağınık bir yapısı olan varlık yönetim şirketleri
böylece FKB bünyesinde birleşti. Varlık yönetim şirketlerinin de katılması ile birlikte FKB'nin temsil ettiği 4 sektör, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 169 milyar liralık aktif büyüklüğe, 145 milyar liralık alacağa ve 31 milyar liralık öz kaynağa ulaşmış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında 14 Temmuz 2021'de önemli bir yönetmelik yayımladı. BDDK
gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, sadece donuk alacaklarını değil canlı alacaklarını da varlık yönetim şirketlerine satabilecek. Varlık yönetim şirketlerine, alacaklarını tahsil etmek amacıyla öz kaynaklarının 3 katına kadar borçlularına kredi verebilme imkânı getirildi. Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak.
FKB ÇATISINDA OLMAKTAN MUTLUYUZ
Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı,
7292 sayılı Kanun'la Varlık Yönetim Şirketleri'nin FKB çatısı altına alınmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Varlık Yönetim Şirketleri'nin daha güçlü bir altyapısının olması ve hedeflerine ulaşması için desteklenmesi yönünde hükümet tarafından da çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Ballı, "Bu süreçte üzerinde çalışılan yeni kanun tasarısında FKB'nin de desteğiyle sektör temsilcileri olarak katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarız. Birliğin banka dışı mali kuruluşlarımızın gelişmesine ve bu yolla finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunan çalışmalarıyla adımlarımızı daha sağlam atacağımıza inanıyor, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
VATANDAŞIN YANINDAYIZ
Vatandaşın kendilerine ulaşarak derdini anlattıktan sonra çok çeşitli, yapıcı çözüm önerileri sunduklarının altını çizen Ballı, "Yeniden yapılandırmadan vadelendirme seçeneklerine, borç ertelemeden faiz indirimine kadar birçok imkân sağlıyoruz. Biz dinliyoruz ve sunduğumuz alternatif çözüm önerileriyle vatandaşlarımıza yeni bir başlangıç sağlıyoruz. Maddi imkânı olmayan ve bunu belgeleyen vatandaşlarımız için de asıl alacak tutarı üzerinden indirim dahil her türlü kolaylığı sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Ali Emre Ballı, büyük ticari alacaklarla ilgi olarak, "Bunlar sorunlu kredi sürecine girdikten sonra ilgili şirketin bankalardan tekrar kredi kullanması kriz ortamlarında oldukça zor. Yeni yönetmelik kapsamında varlık yönetim şirketleri, öz kaynaklarının üç katına kadar kendi bünyelerinde bu sorunlu kredileri yapılandırarak şirketlerin hayatlarına devam etmesini ve dolayısıyla ticari hayatın devamlılığını sağlayabilecek. Diğer bir ifade ile şirketlere can suyu olacağız. Varlık yönetim şirketleri tahsilat yeri değil, hayatta kalma yeri olacak" değerlendirmesinde bulundu.
ÖZKAYNAĞIN 3 KATI KREDİ İMKÂNI
ALİ
Emre Ballı, BDDK tarafından geçen ay yayımlanan yönetmelikteki önemli düzenlemeleri şu şekilde sıraladı:
Varlık yönetim şirketlerinın kuruluş ve faaliyet izni alınmasından bilgi ve iç kontrol sistemlerinin kurulmasına kadar olan süreçler düzenlendi.
Varlık yönetim şirketlerine, alacaklarını tahsil etmek amacıyla öz kaynaklarının 3 katına kadar borçlularına kredi verebilme imkânı getirildi.
Alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satmak isteyen TMSF, banka ve diğer mali kurumlar (Kaynak kuruluşlar) olarak satış sürecinde uymaları gereken esaslara ilişkin düzenlemeler getirildi. Böylece ihale süreci çok daha şeffaf ve rekabetçi bir hale geldi.
Yönetmelik ile varlık yönetim şirketlerinin sadece donuk alacakları değil kaynak kuruluşların canlı alacaklarını da devralabileceği düzenlendi.
Kuruluş aşamasında asgari olarak beş kişi şeklinde düzenlenen yönetim kurulu üyesi sayısı, yeni yönetmelik ile üçe indirildi ve şirket genel müdürünün yönetim kurulunda olması zorunlu hale getirildi.
Varlık yönetim şirketlerimizin devraldıkları alacaklarla ilgili olarak yaptıkları alacak takiplerinde telefonla borçluyu aramalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Müşterilerin hafta içi belli saatler arasında aranması ve günde 3 seferden fazla aranmaması hususlarında sınırlamalar getirildi. Bu kapsamda Finansal Kurumlar Birliği şikâyet platformu Varlık Yönetim Şirketlerinin müşterilerine de hizmet verecek.
2YILDA 73 MİLYAR TL SATIŞ BEKLENİYOR
PwC danışmanlık şirketinin "Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası" raporuna göre 2008 ve 2020 yılları arasında varlık yönetim şirketleri finansal kuruluşlardan ana para tutarı toplam 62.6 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak satın aldı. 2021 ve 2023 yılları arasında temel ekonomik büyüme senaryosuna göre, toplam 73 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı olacağı öngörülüyor. Ali Emre Ballı, "Sektörümüzün büyüme potansiyelinin yalnız tahsili gecikmiş alacaklar açısından bile önemli bir hacme ulaşacağını görmekteyiz. Söz konusu rapordaki değerlendirmeler de dikkate alındığında 2021 yılı son çeyreğinde Varlık Yönetim Şirketleri olarak bankalardan ciddi bir satış olmasını bekliyoruz" tespitinde bulundu.
ÜLKEMİZE KATKIMIZ ARTACAK
FİNANSAL Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, alternatif finansmana hızlı ve kolay erişimin sağlanmasının, finans yükünün tamamının bankacılık sistemi üzerinde olmamasının, finans piyasasında da rekabetin sağlanmasının banka dışı finans kesiminin payının gelişmiş ekonomilerdeki düzeyine çıkarılması ile mümkün olacağına inandıklarını söyledi. Eke, "Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri'nin de bizimle aynı hedef doğrultusunda ilerleyecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Birliğimiz çatısı altına giren ve Varlık Yönetim Şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artması mümkün olacaktır" dedi.
BÖLGEYE DESTEK
Son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduklarının altını çizen Eke, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, yangın felaketi yaşanan illerin durumu ile ilgili olarak bazı kararlar alındığını ifade etti. Eke, "Yangınların bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesine ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına ve birlik olarak bir adet itfaiye aracı (arazöz) satın alınarak Orman Genel Müdürlüğü'ne bağışlanmasına karar verdik" dedi.
FKB ÇATISINDAKİ SEKTÖRLERİN KARNESİ
Finansal Kiralama Alacak: 60.5 milyar TL Aktif: 76.5
Faktoring İşlem hacmi: 41.8 milyar TL Alacak: 42 milyar TL Aktif: 46 milyar TL Özkaynak: 9.4 milyar TL
Finansman şirketleri İşlem hacmi: 12.2 milyar TL Aktif: 41.6 milyar TL Müşteri sayısı: 2.4 milyon Alacak: 36.4 milyar TL
Varlık Yönetim Şirketleri Aktif: 4.8 milyar TL Alacaklar: 5.2 milyar TL Özkaynak: 2.2 milyar TL Şirket sayısı: 19 Çalışan: 2.150 Bugüne kadar devralınan alacak: 62.6 milyar TL