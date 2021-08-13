Delta virüse karşı 5 katlı maske

Türkiyenin
en büyük medikal cerrahi maske ve N95 maske üreticisi Prof Mask, dünyayı kasıp kavuran delta virüse karşı ürettiği 5 katlı ve iki virüs tutucu katmanı olan lavanta kokulu medikal cerrahi maskeleri tüketicinin kullanımına sundu. Prof Mask markası ile üretim yapan ve ABD
ile Çin
'e ihracat gerçekleştiren Turkish Medikal
firmasının Genel Müdürü Mehmet Coşkun, "Bayram öncesi 5 binlerin altına inen vaka sayısı, bayram sonrası 25 binleri aştı. Delta virüs önceki varyantlardan çok daha ölümcül ve hızlı yayılma riski ile bizleri karşı karşıya bırakıyor. Delta virüse karşı insanlarımızın kendilerini, piyasada denetimsiz ortamlarda üretilen bir virüs tutucu katmanı olan 3 kat maskeler ile korumaları maalesef çok kolay değil. Tedbirlerin bu derece gevşetildiği bir ortamda mutlaka çok daha yüksek koruma sağlayacak olan iki virüs tutucu katmanı olan 5 katlı maskenin kullanılması gerekiyor" diye konuştu.