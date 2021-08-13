İş Bankası’nın aktifi 661.6 milyara çıktı

TÜRKIYE İş Bankası
, Haziran 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yıl sonuna göre yüzde 11.4 oranında artırarak 661.6 milyar liraya yükseltti. Banka aynı dönemde 4 milyar lira net kâr elde etti. Sorunsuz büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 396.4 milyar lira, gayrinakdi kredi hacmi de 148 milyar lira seviyesine ulaştı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran
, "Salgın döneminde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye'nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış ikinci çeyrekte yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti" dedi.