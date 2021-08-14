Avrupa bu balığa bayılıyor! “İznik Gümüşü”nde ihracat sürüyor

Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde yaşayan balıkçılar ekmeğini Gümüş balığından çıkarıyor. Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek göle açılan ve ağlarını suya salan balıkçılar, balık popülasyonunda yaşanan azalmaya rağmen ağları dolu döndü. Gümüş balığı, fiyatı geçen yıla oranla düşük olsa da yine yüzleri güldürdü.



İŞLENEREK AVRUPA'YA GİDİYOR



Gölün kıyısında bulunan Göllüce mahallesindeki balıkçılar, yakaladıkları tonlarca gümüş balığını aracı firmalara satıyor. Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karabacak, aracılara sattıkları balıkların işlenmek üzere firmalara gittiğini söyledi. Karabacak, "Biz aracılara satıyoruz. Onlarda firmalara götürüyor ve balıklar orada işleniyor. İşlenip paketlenerek, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Avrupalılar bu balığa bayılıyor" dedi.



"POPÜLASYONDA SIKINTI YAŞANIYOR"



Eskiden firmalar kaç ton isterse o kadar balık tutabildiklerini ancak son yıllarda durumun değiştiğini ifade eden Başkan Karabacak, "Eskiden İznik Gölünde avlanan balıkçı sayımız 7-8 civarıydı. Şimdi 40'a yakın balıkçı var. Göl bu avlanma potansiyelini kaldırmıyor. Gümüş Balığı popülasyonu azalıyor. Her bir balıkçının günde 1 ton balık avladığını düşünürsek bu gölden günde 40 ton balık avlanıyor. İlerde ciddi sıkıntılar yaşanabilir" dedi.



"YUMURTA ZAMANI YASAK OLMALI"



Geçtiğimiz yıl balığın kilosunu 3,5 TL'den sattıklarını ancak pandemi sonrası talebin biraz daha azaldığını ve fiyatların 2,5 TL'ye düştüğünü belirten Karabacak, "Gümüş balığında süreklilik olması ve bizim geçinebilmemiz bazı dönemlerde avlanmanın yasak olması şart. Nisan ve Mayıs aylarında balık tutulmamalı. Yumurtlama dönemlerinde av yasağı uygulanmalı1 dedi.