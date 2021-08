Hedefimiz ülkemize daha fazla yatırım yapmak

Yılın ikinci çeyreğini başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktalayan Turkcell , sürdürülebilir büyümesini 2021'de de devam ettirdi. Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23.5 artışla 8.5 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 22.7 artışla 3.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, net kârı da yüzde 31 artarak 1.1 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, haziran sonu itibarıyla toplam 1.3 milyon yeni müşteri ile "Her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefini ise ilk 6 ayda aşmayı başardı. Turkcell'in Borsa İstanbul 'da işlem göremeye başlamasının 21. yıldönümü nedeniyle düzenlenen gong töreninin ardından ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Bu yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir performans sergiledik. 2019'da başlattığımız 'Her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. Bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimizle güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var. Geleceğe çok pozitif bakıyoruz" dedi.Turkcell Genel Müdürü Erkan, ilk yarıda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda 2021 için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14.3 milyar TL civarında FAVÖK'ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettik" şeklinde konuştu. Doğru planlama ve belirledikleri stratejik odak alanları sayesinde salgına rağmen 2021'de de müşterilerine kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak yılı başarıyla yarıladıklarını kaydeden Erkan, şunları anlattı: "Geleceğe çok pozitif bakıyoruz. Pandemiyle birlikte bir devir değişiyor, yeni bir dönem başlıyor. Biz de bu yeni dönemde ülkemize daha fazla yatırım yapacağız."BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell dijital servisleri, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 32 artırdı ve 404 milyon TL'ye ulaştı. Öte yandan Paycell 'in de bu dönemde aktif kullanıcı sayısı 5.5 milyona ulaştı. Paycell'in mobil ödeme hacmi, geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 94 büyüyerek 418 milyon TL oldu. Paycell'in grup için öneminden bahseden Erkan, oradaki trendin kendilerini kısa süre içinde 'unicorn' noktaya götüreceğini dile getirdi. Erkan, şu bilgileri verdi: "Bizim buradaki hedefimiz bu stratejik bir yatırımcı bulabilirsek, katılmak isteyen olursa onu değerlendirebiliriz. Ekonomik ve finansal durumumuz çok kuvvetli."Turkcell'in Türkiye ve ABD borsalarında eş zamanlı olarak işlem görmeye başlamasının 21. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen seans açılış gong töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şunları ifade etti: "Pandeminin dijitalleşmeyi ve uzaktan operasyonu tetiklediği bu dönemde, en küçüğünden en büyüğüne tüm şirketlerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında iş ortağı olduk. Dünyanın en ileri teknolojilerini müşterilerimizle buluşturmaya devam ettik. Bugün burada Türkiye'nin Turkcell'inin 21 yıldır Borsa İstanbul'da işlem görüyor olmasının yanı sıra şirket olarak gösterdiğimiz güçlü büyüme performansımızı da kutluyoruz. 'Dijital Türkiye' vizyonunun gerçekleştirilmesine ve ülke genelinde güçlü bir dijital yapının inşasına hizmet vermeye devam edeceğiz. Kurulduğumuz günden bu yana 50 milyar TL'lik yatırım yaptık ve bu yatırımı her geçen gün artırmaya devam edeceğiz."Ülkenindaha fazla fiber yatırımına ihtiyacı olduğunu ifade eden Erkan, şu açıklamayı yaptı: "Bugün Türkiye'de üç operatörün toplam baz istasyonu yaklaşık 150 bin, Tokyo'da ise baz istasyonu sayısı 1 milyona yakın. 5G geldiğinde toplam baz istasyonu sayısı, minimum çarpı 10 olacak. Yani 10 katına çıkacak. Fiber konusunda Türkiye'de kabaca 25 milyon hane var. Tüm hanelere fiber götürmek istiyorsak son 250 metreleri bakırla değil fiberle donatmalıyız. İster ortak altyapıyla ister bireysel olarak nasıl olursa olsun Türkiye'nin fibere ihtiyacı var. Dünyada temel bir kural var, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Ben bu saçları fiberle ağarttım. Yani fiber konusunda birisi konuşacaksa herhalde daha iyi konuşacak, elin parmağından fazla insan yoktur. Rakamlar ortada bu memleketin daha fazla rekabetçi olması lazım, daha fazla dijitalleşmesi lazım. Türkiye'nin fibere bağlanma oranı yüzde 35-40 ve bu oran yetersiz."