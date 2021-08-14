Yabancıya konut satışında temmuz rekoru

Temmuz ayı, 2021 yılında en çok konut satılan ikinci ay oldu. Son yılların aylık verilerine bakıldığında temmuz ayı konut satışları ortalama 100 bin ila 120 bin aralığında kaldı. Bu kapsamda Temmuz 2021'de de bu ortalama sağlandı.
İSTANBUL LİDER OLDU
Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 oldu. Bu sayede Temmuz 2021'de yabancıya yapılan konut satışları, bugüne kadarki tüm temmuz ayları içinde en yüksek satış oranına ulaşmış oldu. Buna en yakın oran, Temmuz 2019'da 4 bin 192 adetlik satıştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut ile Antalya, 312 ile Ankara, 217 ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi. Temmuzda Irak
vatandaşları Türkiye
'den 712 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 ile Rusya, 229 ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi. Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre ise, baz etkisiyle yüzde 53 düşerek 107 bin 785 oldu.
HAREKETLİLİK KAZANACAK
İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Faiz düzeyine oldukça duyarlı olan gayrimenkul sektörü, düşük enflasyona bağlı olarak hareket eden faizlerin yüzde 1'in altındaki seviyeye inmesiyle birlikte hareketlilik kazanacaktır" dedi. 2020'de kamu bankaları tarihin en düşük konut kredisi faiz oranlarından birini sunarak yüzde 0.64 uygulanmıştı. Böylece haziran/ağustos döneminde bugüne kadar olan en yüksek konut satışlarına erişilmişti.