Yavuz sondaj gemisi boğaza demirledi

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi. Demirli olduğu Yenikapı'dan üstündeki sondaj demirlerinin köprüden geçişinin yapılması amacıyla sökülmesi için emirli olduğu Yenikapı'dan hareket etti. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde saat 13.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi daha sonra Karadeniz'e açılacak.