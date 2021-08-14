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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:32 Son Güncelleme: 14.8.2021 13:33

Yavuz sondaj gemisi boğaza demirledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yavuz sondaj gemisi boğaza demirledi

Karadenizde çalışma yapmak üzere İstanbul boğazına gelen Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına demirledikten sonra Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Üst platformu sökülecek olan geminin boğazdan geçtikten sonra Karadeniz'de çalışma yapacağı kaydedildi.

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi. Demirli olduğu Yenikapı'dan üstündeki sondaj demirlerinin köprüden geçişinin yapılması amacıyla sökülmesi için emirli olduğu Yenikapı'dan hareket etti. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde saat 13.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi daha sonra Karadeniz'e açılacak.

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Yavuz sondaj gemisi boğaza demirledi
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