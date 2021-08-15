Tank sınıfına yeni bir soluk getirdi: Yeni tasarımıyla ’KAPLAN’ görücüye çıkıyor

İlk araç kabul testlerinin ilk ayağı müşteri katılımıyla Türkiye'de tamamlandı. Endonezya'da sene sonuna kadar yapılacak nihai kabuller sonrasında ilk araç bu ülkenin ordusuna teslim edilecek.

KALAN ARAÇLARIN ÜRETİMİ SÜRÜYOR

Projede kalan araçların üretimi sürdürülüyor. Yıl sonuna doğru bu araçların kabullerine başlanacak ve 2022 yılında da devam edecek.

Kaplan MT Projesi, Türkiye'nin orta ağırlık tank sınıfında gerçekleştirdiği ilk ihracat sözleşmesi olmasının yanı sıra Endonezya ile Türkiye arasında imzalanan "Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmaları" çerçevesinde başlatılan ve sonuca ulaşılan ilk proje olarak dikkati çekiyor.