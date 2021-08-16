Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, evde bakım yardımı ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yanık, 2021 yılı
Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık bin 657 liradan bin 797 liraya çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti. Yanık, toplam ödemenin 968.2 milyon lira olduğunu ifade etti. Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu aktardı. Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.