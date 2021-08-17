Bütçe açığı 7 ayda % 43 azaldı

Türkiye
'nin
merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 95 milyar 275 milyon lira, giderleri 141 milyar 79 milyon lira oldu. Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi
temmuzda 45 milyar 804 milyon lira açık verdi. Yılın ilk 7 ayında ise bütçe giderleri yüzde 18.1 artarak 804.4 milyar liraya, bütçe gelirleri yüzde 34 artarak 726.1 milyar liraya çıktı. Vergi gelirlerinin yüzde 41.2 artarak 581.7 milyar liraya çıktığı bu dönemde, bütçe açığı yüzde 43 azalarak 78.3 milyar liraya indi. Geçen yılın ilk 7 ayında 59.4 milyar lira olan faiz dışı
açık, bu yılın aynı döneminde 36.1 milyar TL fazlaya döndü.