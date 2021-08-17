Giriş Tarihi: 17.8.2021

Elektrik güvenliği için 18 bin kamera BARIŞ ŞİMŞEK

TEİAŞ, iletim hatlarının güvenliğini kuracağı kamera sistemi ile sağlayacak. 18 bin kameranın kurulması için düzenlenen ihaleye 487 milyon 179 bin lira teklif verildi