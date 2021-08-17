Elektrik güvenliği için 18 bin kamera

Türkiye'nin
elektrik iletim altyapısını elinde bulunduran Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), özelleştirme öncesi dev bir ihaleye imza attı. Özelleştirme kapsamına alınan ve yıl sonuna kadar özelleştirmesi tamamlanacak olan TEİAŞ, ülke çapında iletim hatları Yük Tevzi Merkezi ve TEİAŞ bölge müdürlüklerine kuracağı yaklaşık 18 bin kamera ve donanımı için ihale düzenledi. Geçtiğimiz hafta TEİAŞ Genel Müdürlüğü
'nde gerçekleşen ihaleye iki firma teklif sundu. "Yapay Zeka Tabanlı Entegre Güvenlik Kamera Sistemi" ihalesinde kurum tarafından belirlenen yaklaşık maliyet 512 milyon 491 bin 55 lira olurken, ihaleyi 487 milyon 179 bin lira ile en yakın teklifi veren ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri, ERB Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. ile Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş.'nin oluşturduğu konsorsiyum kazandı. Öte yandan bir diğer teklif sahibi 5M Yer hizmetleri A.Ş., Enconet ve Emza Teknoloji
'den oluşan konsorsiyum ise 584 milyon 892 bin lira teklif sundu.
ORTALAMA 26 BİN LİRA ÖDEYECEK
TEİAŞ düzenlenen ihaleyle profesyonel eşkal tespit sistemlerinin de yer aldığı 18 bin kamerayı TEİAŞ genel merkez ve müdürlükleri ile trafoların bulunduğu bölgelere kuracak. Her bir kameranın kurulumu ve kendisi için ortalama 26 bin lira ödenecek.
4 AYDA ÖZELLEŞECEK
TEİAŞ, temmuzda Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştı. TEİAŞ'ın özelleştirilmesine ve halka arza yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ilgili maddesi gereğince karar verilirken, özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından yürütülüyor. TEİAŞ'ın bir bölümünün halka arzının bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.