En çevreci çeliği Cezayir’de üretiyor

TOSYALI Holding, global çelik üreticisi olarak 3 kıtada sayıları 30'u bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdürüyor. Dünya Çelik Üreticileri Birliği
verilerine göre, 2020 yılında dünya çelik üreticileri arasında 82'nci sırada yer alan Tosyalı Holding, Cezayir
'deki 4'ncü etap yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı
, "Kullandığımız teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, Doğrudan İndirgenmiş Demir
(DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.