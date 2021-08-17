Sağlık raporu olan kıdem tazminatını alır

Salgın döneminde hastalık istirahat raporu alanların sayısı artarken, bu konuda suiistimal, kıdem tazminatı
, işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İşyeri ve iş ortamı sağlığını bozan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Çok sık rapor alarak bu uygulamayı suiistimal edenlerin iş sözleşmesi iptal edilebilir. Raporluyken sosyal medya üzerinden tatil, eğlence görüntüleri paylaşanın işine son verilebilir. İşçinin kendi kastından, aşırı alkol tüketiminden doğan hastalığa yakalanması durumunda işe 3 gün arka arkaya gelmeyenin iş akdi iptal edilebilir. İhbar süresini 6 hafta aştığı gerekçesiyle bir işçinin iş akdinin bildirimsiz feshedilebilmesi için raporun aralıksız olması gerekir. Bildirimsiz fesihte işveren ihbar tazminatı ödemez. İşte merak edilenler...
Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık raporu bedelini karşılar mı?
Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı
ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilenlerin sağlık raporlarını kurum karşılıyor.
Sağlık raporu bedeli hangi halde ödenmez?
Ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor.
Meslek hastalığı tespiti için hastaneye başvurulursa ücret ödenir mi?
Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporlarını kurum karşıladığı için ücret alınmaz.
Devlet memuru ataması sonrası işe başlamak için sağlık raporu ücreti karşılanıyor mu?
İşe başlamak için istenen rapor özel amaçla kullanılacak durum bildirir rapor olduğundan karşılanmıyor.
Evlilik muayenesi ve vasi tayini için devlet hastanesine başvuru halinde ücret talep edilir mi?
Özel amaçla kullanılacak raporlar ve bunlarla ilgili muayene bedelleri için ücret istenebilir.
Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim?
İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı verilebilir. İşveren kabul etmezses işe devam edemeyeceğinize yönelik rapor alıp tazminatınızı alabilirsiniz.
Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle işe gelmemesi durumunda iş akdi feshedilebilir mi?
Her iki durumda da işe devamsızlığın arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.
Sağlık raporu aldığı halde tatile, eğlence mekânlarına gittiği belgelenen çalışanın iş akdi feshedilebilir mi?
Yargıtay Hukuk Dairesi benzeri bir olayın yaşandığı dosyada rapor aldıktan sonra tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu.
İşverene fesih hakkı veren rapor süresi nasıl hesaplanıyor?
3 yıldan fazla süren işçi için 14 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi 12 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi 10 hafta, 6 aydan az süren işçi 8 hafta olarak hesaplanıyor.
Çok sık rapor kullanılması işten çıkarma sebebi sayılabilir mi?
Hastalık, kaza gibi durumlarda çok sık rapor kullanılması fesih nedeni sayılabilir. İşe son verilebilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini altı hafta geçmesi gerekiyor.
Sağlık gerekçesiyle işten çıkarılan işsizlik ödeneği alabilir mi?
Mevcut yasada işsizlik ödeneğine hak kazanmak için çalışanın kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekiyor. Ancak sağlık nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik ödeneği alabilir.
Rapor alırken sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu ayırımı var mı?
İstirahatler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne göre yapılıyor. Burada bir ayırım yok. Raporun Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği hekimlerce düzenlenmesi gerek.
Ayaktan tedavide kaç gün istirahat verilebiliyor?
Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat veriliyor. Kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek üzere uzatılabiliyor. 20 günden fazlasını kurul düzenliyor.
İşyeri hekimleri için sınır var mı?
İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. Raporda, personelin çalışıp çalışamayacağı, kontrol muayenesi gibi ayrıntılar belirtilir. Raporun bir nüshası işyerine, diğeri SGK'ya gönderilir.