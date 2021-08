Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi başlıyor

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15 'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2021) 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 'nde düzenlenecek. Dünyada düzenlenmekte olan 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye 'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez kapılarını açacak.KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu sene küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimler uygulandı. Bu sayede katılımcı firmaların 275'i KOBİ'lerden oluştu. Fuar her zamanki gibi fiziki olarak icra edilecek ancak çağın ve salgının gerekleri de dikkate alınarak birtakım dijital çözümler uygulanacak. Örneğin, IDEF Business Connect programı aracılığıyla katılımcı firmaların fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve yeni ortaklıklar başlatabilmeleri mümkün olabilecek. Böylece fiziksel fuarın avantajlarının dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirilmesi ve yeni nesil hibrit fuar deneyimi yaşanması hedefleniyor.Fuara 79 ülkeden 154 heyetin, bu heyetlere dahil de yaklaşık 500 heyet üyesinin katılımı bekleniyor. Toplam 30 tedarik makamı IDEF 2021 Fuarı 'nda heyetler ve katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek. TÜRKSAT , IDEF 2021'de yerli ve milli askeri sınıf PeycOn ailesi uydu antenleriyle boy gösterecek. Hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri HidrOn ve TerrOn ile fuara katılan Türksat, çanta dahil 16 kilogram ağırlığında ve sırtta taşınabilir manpack anteni olan MicrOn'u da IDEF 2021'de vitrine çıkaracak. PeycOn ailesi antenlerinden MicrOn, zorlu koşullarda bile birkaç dakika içinde uyduya bağlanabilirken, Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload)/25 mbps (download) hızında internet bağlantısı sağlıyor. Araç üstü mobil motorize uydu uplink sistemi AerOn da ultra yüksek performanslı tek parçalı anteniyle görücüye çıkacak.