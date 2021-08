Yeni doğan bebeklere altın yerine BES hesabı

İki ayda 30 bin 18 yaş altı kişi bireysel emeklilik sistemine girdi. Peki sisteme girenlere sunulan vergi avantajları neler? Şahıs sigorta primiyle bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı payları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla mükellefin şahsı, eşi ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si vergi indiriminde kullanılabilir. Sağlık, ölüm, kaza, hastalık, engellilik, analık, doğum, tahsil gibi şahıs sigorta primleri de bu kapsamda yer alıyor. Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımında ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçeleri için ödenen primler indirim olarak dikkate alınır.Bireysel emeklilik sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketini içeren yasa eylül sonunda Meclis 'e sunulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı BES 'te sigorta primlerinde vergi indiriminden sistemin işleyişine kadar birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt verdi:Eşim ve çocuklarım için ödediğim sigorta primlerinde vergi indirimi olur mu? Ücretli olarak çalışan, serbest meslek sahipleri kendisi ve ailesinin birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanılabilir. Sağlık, hastalık, kaza, ölüm, işsizlik, doğum, analık, eğitim gibi sigortalarda da indirim var.Emekli sandıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen gelir menkul sermaye iradı kabul ediliyor.Beyan edilen gelirin yüzde 15'i ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla şahsa, eşe, küçük çocuklara ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si indirim konusu yapılabilir.İndirim için sigorta şirketine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması, şirketin merkezinin Türkiye 'de bulunması gerek.Çocukların BES hesabına yatırılacak her 100 liraya karşılık devlet 25 lira katkıda bulunuyor. Örneğin bu yıl aylık 3.600 lira yatırılan hesaba devletin katsı da yaklaşık 900 lirayı buluyor.Sistemde on yıl kalanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç yıl kalanlar 15'ine, 6 yıl kalanlar da 35'ine hak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor.Vefat veya emeklilik durumunda yüzde 5, on yılı doldurup çıkana 10, on yıldan önce ayrılana 15 stopaj kesintisi var.Emekliliğe hak kazananlar hesaptaki birikimini bir program dâhilinde talep edebilir. Bu eşit taksitler şeklinde olabileceği gibi toplu olarak da çekilebilecekÖdeme tutarı ve tarihi; sigorta şirketlerince düzenlenen makbuz, şahıs sigorta primi bilgilerinin yer alması koşuluyla banka dekontu, kredi kartı ekstresiyle belgelendirilebilir.Ödenmemiş primler, sigorta poliçesi bulunsa dahi indirim konusu yapılamıyor. Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan prim ödemelerinde de indirim yok.Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bankanın yaptığı hayat sigortası poliçesi primi indirim olarak kabul ediliyor.BES dışındaki şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin yüzde 15'ine kadar olan kısmı yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla matrahın tespitinde indirim konusu yapabilir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınıyor.