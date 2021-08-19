Çip krizi fabrikaya kilit vurdurdu

DÜNYA genelinde yaşanan çip tedarik sıkıntısı otomotiv sektöründe sorun olmaya devam ediyor. Daha önce tedarikteki sıkıntılar yüzünden üretimi durduran Ford
, Köln
'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara verdi. Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta
modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi. Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi.
TOYOTA DA ARA VERDİ
Toyota
da çip krizi nedeniyle Adapazarı
'ndaki fabrikasında üretime iki hafta ara verecek. Fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretim yapmayacak.
BANKA KARTLARINDA DA RİSK VAR
DÜNYA genelinde yaşanan çip tedarik sıkıntılarının kredi kartları için de risk oluşturmaya başladı. The Smart Payment Association (
SPA) ve Analitik Ajansı ABI Research uzmanları, kart üreticilerinin mikrodenetleyici olarak da adlandırılan mikroişlemci modülleri sıkıntısı ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.