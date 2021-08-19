Finish’ten ‘suyumuzu koruyalım’ çağrısı

ÜÇ yıldan bu yana sürdürdüğü "Yarının Suyu" hareketine devam eden Finish, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ
ile su tasarrufunda yeni bir dönem başlattı. Reckitt Türkiye
Hijyen Genel Müdürü Abhishek Chuckarbutty, "Bugünkü #ZamanSuGibi kampanyası bizim için ve kesinlikle üç yıldır el ele olduğumuz tüm paydaşlarımız için çok şey ifade ediyor" dedi. Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar
da, Türkiye'deki her evde aynı tasarruf bilinci yerleştiğinde 24 milyon ton suyu 10 katına çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi. Bayar, "Yılda 250 milyon ton su tasarrufu demek, her yıl Büyükçekmece gölü
kadar suyu kurtarmak demek" diye konuştu. Finish Kategori Pazarlama Müdürü Cem Oğuzcan
ise "'#ZamanSuGibi akıp geçerken, 'Yarının Suyu' hareketine katılın, tasarrufa bugün bizimle mutfaktan başlayın" şeklinde konuştu.