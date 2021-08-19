İHA’lara yeni merkez: İmzalar atıldı

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Ajansın desteği, TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'nin koordinasyonunda, Ankara Teknopark ve Kalecik Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülecek projeye ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni, IDEF 2021'de yapıldı.