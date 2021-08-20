BDDK dijital bankacılık yönetmeliğini görüşe açtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK
), dijital bankacılıkta standartları belirleyen "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı internet sitesinde yayımlayarak görüşe açtı. Taslak yönetmelikte bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine esas olarak elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşları "dijital bankalar" olarak tanımlanıyor. Dijital bankaların kuruluşu için gerekli olan asgari sermaye tutarı, 1 milyar Türk lirası olacak ve BDDK bu tutarı artırabilecek. Müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde bu tür müşteriler için kullandırılabilecek teminatsız nakdi kredilerin toplamı 10 bin Türk lirasını aşamayacak. Ayrıca dijital bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık dağıtım kanalları için taahhüt edilen süreklilik yüzdesi yüzde 99,8'den daha düşük bir değer olamayacak.