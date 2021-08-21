Yarım kalan projede 1.100 ev teslim ediliyor

Kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe
'de 10 yıllık düğüm çözülüyor. Geçen yılın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede müteahhitlerin yarım bıraktığı projeleri tamamlamak için kolları sıvadı. Bakanlığın 'Yeni Fikirtepe projesi
ile bölgede yarım kalan inşaatların tamamı için çözüm süreci başlarken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Bu ay içinde yaklaşık 1.100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.
2018'DE DEVREDİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İstanbul
'un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe'de 2018 yılında finansal sıkıntı sebebiyle Vartaş yapı adası yarım kalan inşaatların tamamlanması amacıyla devir alınmıştı. Finansman desteğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlandığı 286 pafta, 3415 ada, 9 parselde bulunan, 'Vartaş-1' olarak anılan projenin inşaatı için Kiptaş
, Mayıs 2018'de bir ihale açtı. 182 bin 198 metrekare alanda gerçekleştirilecek proje için KDV dahil 383 milyon 488 bin lira teklif eden Torkam İnşaat, ihaleyi kazanarak, inşaata başladı.
İKİ DÜKKAN OFIS OLDU
Edinilen bilgilere göre, bu projede inşaat tamamlandı. 5 blokta yer alan yaklaşık 1.100 konutun tamamı bitti, geçici kabul işlemleri tamamlanma aşamasına geldi ve vatandaşlara teslimi için hazırlıklar başladı. Bu ay içinde teslimlerin yapılabilmesi için bakanlık, projenin içinde iki dükkanı ofis olarak belirledi. Bakanlık, hak sahiplerine konutlarının telimi işlemlerini bu ofislerden yürütecek.
SÖZLEŞMELER İMZALANDI
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe'de yarım kalan projeler için devreye girdi ve süreci başlattı. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 8 milyar lira değere sahip olacak Yeni Fikirtepe Projesi'ne başlamak için hızla adımlar atılıyor. Bu kapsamda bakanlık adına Emlak Konut GYO
tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi
3468/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Kibritçi İnşaat ile 28 Temmuz'da imzalandı. Sözleşme bedeli KDV hariç 187 milyon 434 bin lira oldu. '3455/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi ise yüklenici Torkam İnşaat ile 5 Temmuz'da imzalandı. Sözleşme bedeli de KDV hariç 133 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi
3419/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Siyahkalem ile 3 Haziran'da imzalandı. Sözleşme bedeli 198 milyon 480 bin lira+KDV oldu.
2023'TE TESLIM
YENİ Fikirtepe projesinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılında teslimlere başlanması planlanıyor. Hak sahiplerinin evleri ise SPK lisanslı kuruluşların tespiti ile dağıtılacak. Bakanlık yetkilileri, bölgedeki riskli yapıların tahliyesinin en geç 1.10.2021 tarihine kadar gerçekleşeceğini gerçekleştirmeyenlerin altyapı hizmetlerinin kesileceğini belirtirken, tahliyenin hemen sonrasında inşaata başlanacağını ifade etti.
AYDA 1.500 LİRA KİRA YARDIMI
EVLERINI tahliye eden vatandaş 48 ayı geçmemek şartıyla yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı 1.150 lira iken bu Fikirtepe için 1.500 lira olarak gerçekleşecek. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katı kadar (3 bin lira) defaten kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşinen alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak